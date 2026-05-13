富豪．山峰累售111伙 伙代理推优惠

百利保及富豪酒店合作发展的沙田九肚山富豪．山峰至今累售111伙，套现逾57亿元，发展商表示项目现时剩余49伙待售，其中项目第6座未曾推出，涉19伙，预计将在今季至第三季期间推出应市。

富豪物业代理董事衞振声表示，项目至今累售111伙，占整体单位7成，套现逾57亿元。另外于今年售出9伙，套现逾4亿元，平均成交呎价逾2万元。客源方面，因为项目邻近中文大学，因此不少买家为中文大学教授，另外项目来往内地十分方便，因此亦受跨境商人欢迎。

衞振声续指，项目现时剩余3间洋房及46伙分层单位待售，其中包括未曾推出的6座，提供19伙，主要为4房双套单位，面积约1,600方呎，预计该座单位会在本季末至第三季推出应市。价钱方面，将因应未来市况而定。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰指，楼市市况持续向好，发展商纷纷把握时机推盘，一手市场销情炽热，本月一手成交宗数暂录近1,000宗，料全月录约2,500宗，有望创18个月新高，预计一手新盘继续主导大市，本月楼市价量齐升。

中原高级营业董事黄泽文说，为配合项目销售，由即日起至6月30日期间，凡经中原购入项目一手单位首3名买家，可获赠12.8万元「豪华旅游礼券」，总值38.4万元，优惠先到先得，送完即止。