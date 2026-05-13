Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富豪．山峰累售111伙 伙代理推优惠

新盘速递
更新时间：14:28 2026-05-13 HKT
发布时间：14:28 2026-05-13 HKT

百利保及富豪酒店合作发展的沙田九肚山富豪．山峰至今累售111伙，套现逾57亿元，发展商表示项目现时剩余49伙待售，其中项目第6座未曾推出，涉19伙，预计将在今季至第三季期间推出应市。

富豪物业代理董事衞振声表示，项目至今累售111伙，占整体单位7成，套现逾57亿元。另外于今年售出9伙，套现逾4亿元，平均成交呎价逾2万元。客源方面，因为项目邻近中文大学，因此不少买家为中文大学教授，另外项目来往内地十分方便，因此亦受跨境商人欢迎。

衞振声续指，项目现时剩余3间洋房及46伙分层单位待售，其中包括未曾推出的6座，提供19伙，主要为4房双套单位，面积约1,600方呎，预计该座单位会在本季末至第三季推出应市。价钱方面，将因应未来市况而定。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰指，楼市市况持续向好，发展商纷纷把握时机推盘，一手市场销情炽热，本月一手成交宗数暂录近1,000宗，料全月录约2,500宗，有望创18个月新高，预计一手新盘继续主导大市，本月楼市价量齐升。

中原高级营业董事黄泽文说，为配合项目销售，由即日起至6月30日期间，凡经中原购入项目一手单位首3名买家，可获赠12.8万元「豪华旅游礼券」，总值38.4万元，优惠先到先得，送完即止。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
01:53
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
商业创科
15小时前
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
19小时前
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为乐风集团创办人周佩贤
01:53
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为「楚撚记 」老板、乐风集团创办人周佩贤
突发
16小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
21小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
4小时前
谢霆锋、张栢芝传在港世纪会面  扒房影片泄密冲上热搜  育有两子被封圈中离婚模范
谢霆锋、张栢芝传在港世纪会面  扒房影片泄密冲上热搜  育有两子被封圈中离婚模范
影视圈
6小时前
太子花墟超群饼店5.17结业！屹立近60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
饮食
3小时前
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+商户进驻 一田/松屋/云川米线陆续登场
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+商户进驻 一田/松屋/云川米线陆续登场
时尚购物
2026-05-12 15:26 HKT
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
影视圈
49分钟前