柏珑III单日沽18伙 1房户呎售1.87万创新高

信和、嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路新盘柏珑III，今日售出18伙，单日套现逾1.3亿元，包括4伙为2房连储物房单位，4伙为1房连储物房单位，10伙为1房单位。其中柏珑III 5座12楼B3室，面积352方呎，1房间隔，成交价660.53万元，呎价约18,765元，创柏珑III呎价新高。

代理透露，自港铁锦上路站二期项目招标结果公布后，市场对柏珑货源查询显著增加。而柏珑租务成交亦显著加快，单计4月录逾20宗租务成交。自柏珑I、II入伙已来，已录得逾330宗租务成交。

柏珑系列累售1,939伙，占全盘逾88%，累积套现逾167亿元。