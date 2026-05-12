黄金海湾．意岚单日连沽3伙 呎价高见1.5万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚持续录成交，昨日连沽3伙，包括2伙1房及1伙2房单位，涉及成交金额合共逾1646万，呎价最高见1.5万。

项目最新售出单位包括5A座15楼B室，面积444方呎，属于2房间隔，成交价666.04万，呎价15001元。另外2伙售出单位均为1房连衣帽间单位，其中5A座22楼F室，面积350方呎，以517.1万成交，呎价约14774元；以及5A座11楼G室，面积355方呎，成交价463.7万成交，呎价约13062元。

黄金海湾于本月暂售出18个单位，成交价介乎426.6万至666.04万，合共套现9158.84万。连同项目第2期黄金海湾．珀岸，今年已录逾百宗成交，暂沽102伙，套现逾6.75亿。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾，分两期发展，合共提供1323伙。项目步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。楼盘邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，贴心照顾住户各方面生活需要。

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