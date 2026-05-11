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海盈山4B期首推34伙3及4房大户招标 加开3房示范单位

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更新时间：16:10 2026-05-11 HKT
发布时间：16:10 2026-05-11 HKT

由嘉里牵头，伙拍信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期今日加开3房示范单位，并公布销售安排，推出34伙3房及4房大户招标。

嘉里发展董事及香港区总经理汤耀宗表示，海盈山自首度开放「Collection Privée 尊尚系列」4房现楼单位以来，受到市场高度赞赏，为回应市场要求，今日发展商进一步开放该系列中的3房1套房连工作间（连洗手间） 装修现楼单位，并同时正式公布首张销售安排，以招标形式发售合共34伙3房及4房单位。 

嘉里物业代理销售及市场策划高级总监卢永俊表示，今次推出之单位全数来自「Collection Privée 尊尚系列」，单位户户向东，饱覧深水湾及寿臣山的壮丽景致。该批单位分布于1A座A室及B室，以及1B座A室及B室，间隔涵盖4房双套房连工作间（连洗手间）、4房1套房连工作间（连洗手间）及3房1套房连工作间（连洗手间），面积由960至1515方呎平，招标日期由本周五（15日）开始，而截标日期及时间为每个星期 一、星期三及星期五的下午3时。 

嘉里物业代理销售及市场策划副总监杨丽汶表示，今日开放之三房一套房连工作间（连洗手间）装修现楼单位由著名的室内设计师Brian Chan设计，面积为960方呎。单位设计灵感以「英伦风格」为基础，打造充满艺术气息的空间。

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