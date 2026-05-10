红磡首岸3期首轮发售 现拣楼人龙

由恒基伙拍希慎、帝国及市建局合作发展的红磡首岸3期今日首轮发售130伙，折实入场价约698万元，折实呎价约2.03万元起。于须买多于1伙的大手组别时段所见，多组准买家早于开售时间前到场，待发展商人员指示，分批前往售楼处所在楼层。

市场消息指，项目截至约11时半，于大手客时段售出约36伙。

红磡首岸3期今日首轮发售130伙。

多组准买家早于开售时间前到场，待发展商人员指示，分批前往售楼处所在楼层。

首岸3期首轮发售的130伙，涵盖101伙2房、29伙3房，单位面积介乎338至708方呎，以最高折扣9%计算，折实售价约698.51万至1,585.94万元，折实呎价约20,383至23,087元，折实平均呎价约21,693元。

美联布少明：有望即日沽清

美联高级董事布少明预期，首岸3期可延续第1期首两轮销售即日沽清的旺势，再度即日售出全数单位。

美联高级董事布少明预期，首岸3期可延续第1期首两轮销售即日沽清的旺势，再度即日售出全数单位。该行客源中，九龙区和新界区客人各占约4成，港岛区客人占约2成。用家占约6成，投资者占约4成。预期呎租约65元至70元，租金回报料逾4厘。该行有大手客计划斥资约2,400万元购入共3个两房单位。

