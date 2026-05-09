壹沐2期首轮150伙即日沽清 大手客掷1.1亿狂扫16户

恒基发展的土瓜湾壹沐2期以截收约4395票，超额认购逾28倍，今日首轮价单发售150伙，吸引不少准买家早于登记前到达现场排队轮侯，现场人头涌涌，气氛热闹。

发展商指，截止今日下午4时30分，壹沐第2期首轮销售150伙单位已全数获认购。有大手买家斥资逾1.1亿元狂购5楼全层共15伙及6楼1伙1房户，合共16伙，打算全数作长线收租投资用。该名买家为本地客，表示看中项目地理位置优越，及收租回报可观，故决定入市。另外项目于A1组亦录有6组大手客，每组购入4伙。

首轮发售的150伙，包括56伙1房、57伙2房、25伙3房及12伙3房1套，面积介乎265至512方呎。折实入场价约501.3万元起，折实呎价约18,683元起。

壹沐2期今日首轮价单发售150伙，吸引不少准买家早于登记前到达现场排队轮侯。

据销售安排显示，将分4组进行认购，其中率先进行的S组必须选购16伙；其后进行的A1组则最少可购4伙，最多8伙；A2组最少认购2伙，上限不多于3伙指定单位；随后进行的B组，每组买家最少购1伙，上限为2伙。另外，今日起另以招标形式开售8伙。

美联布少明：有望即日全数沽清

美联高级董事布少明表示，估计首轮销售理想，并有望即日全数沽出。由于项目邻近港铁，交通方便，项目设有商场，部分单位更享海景，故受到不少用家及投资客垂青，美联客源中，九龙区占约5成，港岛及新界区则占约5成。该行客户投资客占比约为4成，估计呎租约60元至65元，租金回报逾4厘。该行有大手客计划斥资约2,500万元购入共4个单位用作投资收租。

壹沐 (HIGHWOOD)资料

壹沐2期设有415伙，主打中大型单位，2房及3房户型占全盘逾72%，海景单位例较1期高，预计关键日期为2027年7月31日。

项目 壹沐 (HIGHWOOD) 期数 壹沐1期 壹沐2期 地址 土瓜湾道70号* 座数 1座 1座 单位数目 401伙 415伙 户型 1房至4房 1房至4房 实用面积 230至832平方呎 232至957方呎 预计关键日期 2027年5月31日 2027年7月31日 发展商 恒地 示范单位地址 尖沙咀美丽华广场1期5楼

壹沐2期2座28楼A室无改动交楼标准示位：