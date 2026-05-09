壹沐2期首轮售150伙 大批准买家到场拣楼
更新时间：11:34 2026-05-09 HKT
发布时间：11:34 2026-05-09 HKT
发布时间：11:34 2026-05-09 HKT
恒基发展的土瓜湾壹沐2期以截收约4395票，超额认购逾28倍，今日首轮价单发售150伙，吸引不少准买家早于登记前到达现场排队轮侯，现场人头涌涌，气氛热闹。
首轮发售的150伙，包括56伙1房、57伙2房、25伙3房及12伙3房1套，面积介乎265至512方呎。折实入场价约501.3万元起，折实呎价约18,683元起。
据销售安排显示，将分4组进行认购，其中率先进行的S组必须选购16伙；其后进行的A1组则最少可购4伙，最多8伙；A2组最少认购2伙，上限不多于3伙指定单位；随后进行的B组，每组买家最少购1伙，上限为2伙。另外，今日起另以招标形式开售8伙。
美联布少明：有望即日全数沽清
美联高级董事布少明表示，估计首轮销售理想，并有望即日全数沽出。由于项目邻近港铁，交通方便，项目设有商场，部分单位更享海景，故受到不少用家及投资客垂青，美联客源中，九龙区占约5成，港岛及新界区则占约5成。该行客户投资客占比约为4成，估计呎租约60元至65元，租金回报逾4厘。该行有大手客计划斥资约2,500万元购入共4个单位用作投资收租。
壹沐 (HIGHWOOD)资料
壹沐2期设有415伙，主打中大型单位，2房及3房户型占全盘逾72%，海景单位例较1期高，预计关键日期为2027年7月31日。
|项目
|壹沐 (HIGHWOOD)
|期数
|壹沐1期
|壹沐2期
|地址
|土瓜湾道70号*
|座数
|1座
|1座
|单位数目
|401伙
|415伙
|户型
|1房至4房
|1房至4房
|实用面积
|230至832平方呎
|232至957方呎
|预计关键日期
|2027年5月31日
|2027年7月31日
|发展商
|恒地
|示范单位地址
|尖沙咀美丽华广场1期5楼
壹沐2期2座28楼A室无改动交楼标准示位：
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