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启德天泷分层户6453万沽 呎售4.51万 创标准户双新高

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更新时间：17:43 2026-05-08 HKT
发布时间：17:43 2026-05-08 HKT

恒基、会德丰地产、中国海外、华懋、新世界及帝国会作发展的启德天泷自推出以来反应理想，恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，项目今日连沽2伙大宅，套现逾1.17亿。包括1座25楼A室，面积1,428方呎，成交价6,453万元，成交呎价45,189元，创项目标准单位成交价及呎价新高。

今日另售出1座25楼B室，面积1,258方呎，成交价5285万元，成交呎价42,011元。天泷5日连沽8伙大宅，套现逾3.8亿元，项目自现楼后累售243伙，连车位套现约99.3亿元。全盘累售298伙，连车位合共套现约122.9亿元。


 

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