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云向平台户每呎2万沽 创项目新高

新盘速递
更新时间：15:52 2026-05-08 HKT
发布时间：15:52 2026-05-08 HKT

永泰旗下粉锦公路新盘云向，今日以招标形式售出2楼B8室，面积370方呎，连226方呎特大平台，采2房设计，单位面向粉岭高尔夫球场，以740万元成交，呎价20,000元，创项目开售以来呎价新高。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，云向自3月中销售以来持续热卖，速售逾300伙。项目更于短短3星期售出5伙平台特色户，成交呎价由约15,690元开始遂步向上，今日更破项目呎价新高达20,000元。可见市场对具质素的特色户需求甚殷。对销情感到满意，并对接下来销情充满信心。

云向整个发展项目合共提供765个住宅物业，户型多样化，设开放式、一房、两房及限量三房单位，面积由196至868方呎不等。其中特设21伙面积196至444方呎平台特色户及仅4伙面积688至868方呎的空中特色户，各连偌大平台。

项目前临粉岭香港哥尔夫球场，坐拥高尔夫球场开扬绿化景观，同时兼享深圳一带景致，视野开阔，为市场上少有可享「银幕式双景」全新住宅发展项目。

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