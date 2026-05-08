锦上路柏珑III突加推91伙 每呎均价1.82万 入场价605万

信和、嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路柏珑III，昨突击加推新一批单位应市，涉及91伙，面积由339至526方呎，户型为1房至2房连储物室间隔，折实平均呎价约18298元，入场价约605万起。

是次加推单位，价单定价704.1万至1116.6万，价单呎价20122至22477元，扣除最高14%折扣，折实售价约605.52万至960.27万，折实呎价约17305至19330元，该批单位折实平均呎价约18298元。

入场售价单位为1座1楼B1室，面积339方呎，属1房户，采开放式厨房设计，价单定价704.1万，价单呎价20770元，折实售价约605.52万，折实呎价约17862元。

而定价最高为1座17楼A1室，面积526方呎，为2房连储物室间隔，采开放式厨房设计，价单定价1116.6万，价单呎价21228元，折实售价约960.27万，折实呎价约18256元。

发展商同步公布销售安排，铁定下周二（12日）起以价单及招标方式合共发售138伙，包括以先到先得形式发售价单91伙，以及下周三（13日）起招标47伙。

柏珑III共提供680伙，由4幢物业组成，户型涵盖1房至3房户，面积339至770方呎。

相关文章：半新盘连录短炒获利成交 SIERRA SEA帐赚最高37% 柏珑5个月赚44万

