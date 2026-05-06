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飞扬至今套现逾39亿 加推最后8伙招标发售

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更新时间：16:15 2026-05-06 HKT
发布时间：16:15 2026-05-06 HKT

长实与新地合作发展的屯门飞扬，今日公布推出最后8伙于5月11日（下周一）起以招标形式发售，包括1伙2房（梗厨）连天台特色户及7伙3房单位。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，飞扬项目近月成交持续活跃，反映买家对楼市前景充满信心，进一步推动换楼链。发展商早前已公布计划于6月初上调招标单位意向价，预计加幅不少于3%，不少准买家希望趁加价前入市。因应市场需求，发展商决定推出项目最后8伙单位以招标形式发售，料将吸引换楼家庭客认购。

为配合不同买家需要，项目提供「Flexi-Buy 自定成交期计划」，买家可自由选择不少于30天及最长180天内完成交易，享有更具弹性的财务安排。此外，考虑到住户驾车需求，买家可选择连同最多3个住客车位（包括电单车车位）一并入标，亦可选择「Free住泊2.0」优惠。

飞扬项目至今累售772伙，套现金额超过39亿元。目前现仅余最后1伙2房连天台特色户及少量3房单位可供选购。

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