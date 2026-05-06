壹沐2期暂收2350票 超额认购15倍

恒基旗下土瓜湾新盘壹沐2期暂收约2,350票，对比周六开售的150伙超额约15倍。预告最快开售当日即加推及落实次轮销售详情，强调加推单位「保证会加价」。

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，周六开售150伙价单单位，另招标推8伙，当日有机会随即上载价单及销售安排，下周展开次轮销售，指加推单位「保证会加价」，幅度视乎销情决定。

林达民说，是次特设S组时段，买家须买16伙以上，至今已录数组准买家登记。而登记A1及A2组别、想买多于1伙的准买家亦有不少。主要见租务回报高于息口，投资客计到数，且看好楼市走势，故有意大手入市。

首轮销售将招标推8伙，当中包括2座3楼M室，林达民介绍指，单位属于连平台特色3房套户型，面积564方呎，平台面积达1,238方呎，平台长度约19米，阔约7.4米，将周边自然景色引入室内。林达民认为，不少准买家钟情平台特色户，认为单位景观有保证。

另有银行为项目买家提供定息按揭计划，汇丰香港区零售银行及财富管理业务按揭业务主管徐凯廉说，该行提供首3年或5年2.73厘定息按揭，买家于指定期间购入单位可额外享高达38,888元按揭提取奖赏。