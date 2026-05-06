Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

壹沐2期暂收2350票 超额认购15倍

新盘速递
更新时间：14:42 2026-05-06 HKT
发布时间：14:42 2026-05-06 HKT

恒基旗下土瓜湾新盘壹沐2期暂收约2,350票，对比周六开售的150伙超额约15倍。预告最快开售当日即加推及落实次轮销售详情，强调加推单位「保证会加价」。

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，周六开售150伙价单单位，另招标推8伙，当日有机会随即上载价单及销售安排，下周展开次轮销售，指加推单位「保证会加价」，幅度视乎销情决定。

林达民说，是次特设S组时段，买家须买16伙以上，至今已录数组准买家登记。而登记A1及A2组别、想买多于1伙的准买家亦有不少。主要见租务回报高于息口，投资客计到数，且看好楼市走势，故有意大手入市。

首轮销售将招标推8伙，当中包括2座3楼M室，林达民介绍指，单位属于连平台特色3房套户型，面积564方呎，平台面积达1,238方呎，平台长度约19米，阔约7.4米，将周边自然景色引入室内。林达民认为，不少准买家钟情平台特色户，认为单位景观有保证。

另有银行为项目买家提供定息按揭计划，汇丰香港区零售银行及财富管理业务按揭业务主管徐凯廉说，该行提供首3年或5年2.73厘定息按揭，买家于指定期间购入单位可额外享高达38,888元按揭提取奖赏。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
4小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
23小时前
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
影视圈
6小时前
堕楼男童送院亡。蔡楚辉摄
珍惜生命│马鞍山12岁男童堕楼 送院不治
突发
7小时前
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
00:14
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
18小时前
高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔
即时国际
2小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT
尹锡悦夫人金建希涉操股案法官，被发现伏尸法院内。
南韩前第一夫人︱金建希涉操股案法官 留遗书「我自愿离开」伏尸法院
即时国际
4小时前
2.28亿六合彩中奖号码离奇脗合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
2.28亿六合彩中奖号码离奇脗合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
时事热话
23小时前
上海港漂叹租金蚕食半份粮 生活简朴拒问父母要钱 坚定要获永居身份｜租盘Million
上海港漂叹租金蚕食半份粮 生活简朴拒问父母要钱 坚定要获永居身份｜租盘Million
楼市动向
9小时前