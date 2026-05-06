DEEP WATER SOUTH连环录成交 单日套现2765万

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站DEEP WATER SOUTH 6A期昨日亦连售2伙，单日套现2765万，个别呎价高见3.16万。

较大额成交为2B座32楼A室，面积577方呎，为2房户，以1828.6万售出，呎价31692元；另位于2A座37楼F室，面积337方呎，以936.4万售出，呎价27786元。

启德海湾单日沽3伙

嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾2期，昨日亦连沽3伙，套现超过3300万，售出单位造价最高为1C座19楼A室，面积613方呎，属2房加储物室间隔，以1439.8万售出，呎价23488元；位于8楼同一单位则以1348.8万成交，呎价22003元；最后位于同座7楼N室，为面积278方呎，1房户型，以564.8万售出，呎价20317元。

万科香港旗下大埔上然亦添成交，昨日售出位于3期5座10楼B1室，面积566方呎，为3房连套房间隔，以919.1万售出，呎价16239元。整个上然系列项目本月至今已连沽7伙，套现超过4700万。

同区由亿京发展位于白石角海日湾II昨日亦售出位于5座2楼D室，面积1022方呎，为3房连套房间隔，以1452.1万售出，呎价14208元。踏入本月短短5日，项目已售出5伙，套现接近7700万，成绩不俗。

永泰地产旗下粉锦公路云向，昨日售出特色户，单位位于2楼D9室，面积250方呎，附设有面积55方呎平台，单位以400.1万售出，呎价16004元。