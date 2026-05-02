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黄金海湾·意岚单日连沽9伙 套现4328万

新盘速递
更新时间：09:55 2026-05-02 HKT
发布时间：09:55 2026-05-02 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚备受追捧，踏入5月首日即连沽9伙，成交价介乎429万至619.9万，单日套现4328.5万。

成交呎价最高14313元

最新成交单位包括1伙2房及8伙1房，其中成交价最高为5A座9楼B室，面积444方呎，属2房间隔，以619.9万售出，呎价13962元。其余8伙1房为均为项目5A座G室，分布于6楼至20楼之间，同样属于面积355方呎的1房单位，成交价429万至508.1万，成交呎价12085至14313元。

今年至今累积售出60伙

黄金海湾·意岚今年至今累积售出60伙，连同项目第2期黄金海湾．珀岸，今年暂累沽93伙，套现金额突破6亿，当中不乏高价成交，项目5A座26楼C室，属3房连储物房间隔，面积767方呎，连622方呎天台，早前以1380.6万成交，呎价18000元，创第1期意岚最高成交价及呎价纪录。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾，分两期发展，合共提供1323伙。第1期黄金海湾．意岚共提供692伙，单位面积182至767方呎，提供开放式至3房间隔。项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

项目邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，贴心照顾住户各方面生活需要。
 

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