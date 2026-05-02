形瑨暂收逾1000票超额8倍 累录8000参观人次

新地旗下荃湾形瑨连日来参观示范单位及收票情况均不俗，市场消息透露，项目暂收逾1000票，按首张价单涉及110伙计算，超额认购逾8倍。

项目昨日继续开放示范单位予公众参观，在西九龙商厦展销厅现场所见，不少睇楼客趁假期前往参观，并且频现参观人龙，气氛相当不俗。除年轻客之外，更不乏家长客带同子女一同睇楼。发展商表示，截至昨晚6时为止，项目过去3日累积录得约8000参观人次。

折实入场价461万

项目早前公布首张价单，合共涉及110伙，涵盖30伙1房及80伙2房，面积介乎273至416方呎，计算最高15%折扣优惠之后，折实售价461.46万至736.44万，即全数单位低于800万，折实呎价16079至17981元，折实平均呎价17177元。

其中入场单位为5楼K室，面积273方呎，折实售价461.46万，折实呎价16903元。呎价最平单位为5楼M室，面积393方呎，折实呎价16079元，折实售价631.89万。

形瑨楼高34层，提供462伙，单位面积由231至890方呎，涵盖1至3房间隔，另设特色户。其中标准单位间隔涵盖1至3房，而1房及2房均连开放式厨房，主打的2房户，可细分3种户型，面积介乎361至416方呎，项目关键日期为2027年4月30日，为近年荃湾少有的全新盘供应。

珑珀山标售1伙

另外，新地旗下项目亦不断录成交，其中沙田现楼豪宅珑珀山，昨日录得一宗招标成交，售出单位为King Tower 1 20楼B室，面积943方呎，3房1套连工作间间隔，成交2150.3万，呎价约22803元。

西沙SIERRA SEA 2A期同样录得新成交，最新售出单位为3座1楼J室，面积278方呎，属1房间隔，连141方呎平台，以507.55万售出，呎价18257元。

