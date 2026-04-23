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凯和山2座楼王登场 先推4房招标

新盘速递
更新时间：15:12 2026-04-23 HKT
发布时间：15:12 2026-04-23 HKT

由路劲地产牵头发展的屯门现楼新盘凯和山销情持续，发展商表示有见市场对项目分层单位需求持续，因此决定推出项目压轴楼王2座单位，预计短期内上载新一份销售安排，先以招标形式推售4房双套单位。

洋房客群主要为新香港人

路劲销售及市场推广总监颜景凤表示，项目至今累售585伙，占全盘逾84%，套现逾29.08亿。当中包括最新售出的3伙洋房大宅，其中一间以呎价逾1.71万创全盘呎价新高。颜景凤续指，目前项目洋房客群主要为新香港人，因为由项目来往内地只需半小时，加上4房4套设计及洋房大宅属区内罕有，所以备受该批客群欢迎。

2座均为1,000方呎以上大宅

项目销情不俗，陆续亦接获有关项目分层大宅查询，有见及此于今日率先曝光项目压轴楼王2座2伙现楼示范单位。颜景凤称将于今日稍后时间起开放公众预约参观。2座单位均为面积1,000方呎以上大宅，3房1套至4房双套间隔，预计均以招标形式推售。料短期内上载新一份销售安排，预计先推售4房双套大宅，其中包括天台特色户，该单位招标意向价近2,650万，属「追落后」价钱，并有望创呎价新高。

率先开放2伙现楼示范单位

发展商于今日率先开放项目2伙现楼示范单位供参观，其中2座17楼A室连家具示范单位，面积1,474方呎，4房双套间隔。单位整体四正实用，采用法式住宅风格为设计主轴，营造通透轻盈及富层次居住空间。

单位楼高3.4米，空间感十足，其中客饭厅呈长方设计，长约8.3米，阔约4.3米，可灵活摆放不同家具。其中饭厅位置可摆放8人餐桌，空间比例从容，尽显大宅气派。4个房间亦见宽敞，设有大形落地玻璃窗外望开扬山景及远眺黄金海岸，主人睡房更可坐拥约270度环回景观，尽显大宅独有奢华气派。

发展商另亦开放2座19楼A室无改动天台特色户，面积1,472方呎，同为4房双套间隔，内置楼替直达面积1,230方呎天台，方便打造专属休闲区域。
 

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