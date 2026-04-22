大围柏傲庄III暂录超额认购逾百倍 逾2成为大手客

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III，于周六推售75伙价单单位，发展商指，项目截至今日下午2时累录逾7,600票，超额认购逾100倍，其中有逾2成为大手客。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目至今累录逾7,600票，对比周六推售的75伙计算，超额认购逾100倍。入票客源中，提名买家及他手客比例占逾2成，当中不乏本地家族及内地准买家，比例约各占一半，可见新一轮推售放宽指定单位门槛及提高可购上限后，对大手客吸引力增加。另外，亦有市场消息指有准买家已有意连购6伙。

何家欣续指，项目至今累售179伙，套现32亿，销情相当不俗，今日为新一轮截标日，将于稍后时间公布招标结果。

美联于大围站分行设专门店

美联高级董事布少明指，项目享港铁屯马线及东铁线双线交汇之便，加上已届现楼，同时可快速往来内地，因此该行入票客源中，有逾5成为内地客。另外，该行投资客占比亦有约5成。同时，亦于大围站邻近地带设立项目专门店。

配合项目销售，发展商亦伙同美联推出置业优惠。由即日起至5月10日，透过该行买入项目指定单位的首20名买家，即可获赠8,800元「交通铁路津贴」，总值约17.6万元。

相关文章：

柏傲庄III更新价单 首批50伙 折实入场费745.8万 每呎均价2.13万

