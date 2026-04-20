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首岸加推120伙 入场价约648万起

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更新时间：17:53 2026-04-20 HKT
发布时间：17:53 2026-04-20 HKT

恒基伙拍希慎及帝国合作发展的红磡首岸 第1期加推新一张价单，恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，第2号价单涉及120伙，涵盖2房至3房，包括115 伙2房单位 及 5 伙 3 房单位，价单售价由712.1万 至最高1,445.9万元，价单呎价由20,176 至最高23,251元；折实售价则由648.01万至最高1,315.76万元，折实呎价由18,360至最高21,158元，项目将于短期内公布销售安排。

帝国项目发展总监曾申翘表示， 新价单最低售价单位为5楼M室，面积339方呎 ，2房间隔，折实售价648.01万元，呎价19,115元。

希慎兴业写字楼业务及住宅业务总监叶慕贞，最低呎价单位为15楼E室，面积393方呎，2房间隔，折实售价721.53万元 ，折实呎价18,360元 。

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