柏傲庄III将提高大手组别认购单位上限

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III，于日前更新75伙价单单位价钱，发展商表示，预计明日上载新一份销售安排，于周六推售该75伙，另外预计会提高大手组可购单位上限。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目于上周六进行价单销售，并即日沽清88伙价单单位。有见市场反应热烈，项目于日前更新新一批价单单位价钱，并预计于明日上载新一份销售安排，周六推售该批单位。

何家欣续指，有见区内租务需求不俗，加上于首轮中不乏大手客入市个案，因此下一轮销售单位将涵盖受投资客欢迎户型。另外亦将提高大手客可购单位上限，料增至最多6伙，但同时会预留一定单位供散客购买。今日稍后时段亦将公布新一轮招标结果。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，踏入第二季，整体楼市持续畅旺，楼价确定进入上升阶段，料楼价升浪更会持续，带动买家加快入市步伐，整体交投明显增加，本月一手暂录约近1,400宗成交，料全月可录约2,500宗。租金方面，受惠专才持续涌入，租赁成交有望进一步价量齐升，推高租金回报率，吸引投资者及转租为买人士入市。

中原资深区域营业董事庞耀昌指，项目1、2期租务十分畅旺，3月份录近30宗租赁成交，部份细单位呎租高见约70元水平。料第3期入伙后呎租可达65元至70元水平，租金回报有望达近4厘水平。中原特于区内商场开设项目旗舰店。

为配合项目销售，发展商亦伙同中原推出置业优惠。由即日起至4月30日，凡经该行购入项目，入伙后首年再经该行租出的首5名单位业主，可享首年「中原收租保」及一年租赁管理服务，优惠总值约12万元，优惠先到先得，送完即止。