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名日•九肚山获内地客斥1832万购3房海景户

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更新时间：16:20 2026-04-18 HKT
发布时间：16:20 2026-04-18 HKT

长实发展的沙田九肚山豪宅名日．九肚山，自推出「明智必选」优惠后，今日即录得一宗3房海景单位成交，为1座18楼B室，面积1,053方呎，属3房套连工作间及洗手间间隔，采用360天付款计划，折实售价为1,832.5万元，呎价17,402元。

据悉，买家为年轻内地夫妇，钟情向海单位及东南座向；得悉发展商刚推出「明智必选」楼价折扣优惠，即把握优惠期购入单位自住。

长实业营业部经理詹勋荣表示，项目自日前推出新优惠后，查询精选单位的客人明显增加；项目性价比高，正向吐露港优质海景，位处传统豪宅地段，毗邻中文大学，低密度环境舒适怡人。

是次成交单位买家除可享原有优惠外，更可享最新推出的「明智必选」优惠，享有额外48万至88万元售价折扣。名日•九肚山至今累售229伙，合共套现逾35亿元。

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