Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏傲庄III首轮价单88伙即日沽清 大手客及提名组别准买家到场登记

新盘速递
更新时间：14:49 2026-04-18 HKT
发布时间：11:49 2026-04-18 HKT

新世界与港铁合作发展的大围柏傲庄III，以截收7,000票，超额认购逾78倍之势，今日首轮以价单发售88伙，并即日沽清。现场所见，大批提名组别X组及大手客S组准买家已到场等候，排队人龙挤满电梯大堂，更延伸至中庭等候区，秩序井然，气氛热闹。

据销售安排显示，X组为招标购入4房大宅买家提名合资格买家，购买4房套大宅可获1个提名权，购买4房双套大宅可获2个提名权，每个提名权可买1伙；而S组买家最少购买1伙指定3房单位及1伙指定1房单位，最多可购4伙。

首轮发售88伙，包括24伙1房户、50伙2房户及14伙3房户，面积307至814方呎，价单定价932.3万至2,210.4万元，价单呎价24,498至32,495元；折实售价745.8万至 1,768.3万元，折实呎价19,597至 25,993元。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，该行录得2组大手客分别斥资4,532万及4,478万元购入柏傲庄III 4伙，包括1伙3房，2间2房及1间1房户。

大批提名组别X组及大手客S组准买家今早到场等候。
大批提名组别X组及大手客S组准买家今早到场等候。

中原陈永杰：首批料即日沽清

陈永杰又指，柏傲庄 III今日推售88伙，市场反应相当热烈，料即日沽清机会极大。受惠美国宣布停战消息，对金市股市利好，相信楼市亦不例外，投资者入市信心明显增强，项目位置优越，生活配套完善，加上已届现楼，吸引用家及投资者追捧，今天出席买家用家及投资者比例约占7成及3成，当中亦有内地客，约占2成，投资者主要看好该区升值潜力及租务需求稳健。

陈永杰料柏傲庄III今日推售88伙即日沽清机会极大。
陈永杰料柏傲庄III今日推售88伙即日沽清机会极大。

美联：大手客拟斥约半亿购4伙

美联高级董事布少明表示，该行录得2宗「一客四食」个案，其中一组大手斥资约4,620万元购入1伙3房、2伙两房及1伙1伙；另一组则斥资4,629万元购入1伙3房、2伙2房及1伙1房。布少明指，柏傲庄III生活配套完善，备受到买家热捧。项目过去招标反应理想，而是次以价单开售，料销情理想，价单单位有望即日沽清。美联客户以新界区为主，占约6成；其次是九龙区占约3成；港岛区占约1成。该项目买家与投资客各占约5成。预期个别单位呎租可达 70元，租金回报率逾 4 厘。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
社会
6小时前
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
影视圈
5小时前
刘德华新年前得悉潘宏彬死讯 坦认没见面几十年 谈及昔日挚友难掩哀伤：多谢大家关心
刘德华新年前得悉潘宏彬死讯 坦认没见面几十年 谈及昔日挚友难掩哀伤：多谢大家关心
影视圈
4小时前
元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后半卖半送 网民查问地点向猪肉大哥致敬｜Juicy叮（示意图和电影《国产凌凌漆》截图）
元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后半卖半送 网民查问地点向猪肉大哥致敬｜Juicy叮
时事热话
5小时前
骗徒伪造政府「检控部」信件附QR Code诱扫描 网民AI拆穿骗局 陆伟雄教认清一特征分真假
社会
7小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
生活百科
2026-04-17 17:44 HKT
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
时事热话
2小时前
伊朗局势｜因美国「屡次违背承诺」 伊方已恢复对霍尔木兹海峡控制｜持续更新
02:17
伊朗局势｜因美国「屡次违背承诺」 伊方已恢复对霍尔木兹海峡控制｜持续更新
即时国际
26分钟前
筲箕湾中年汉家中自杀亡 妻子发现惜太迟
筲箕湾中年汉家中自杀亡 妻子发现惜太迟
突发
20小时前