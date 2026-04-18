柏傲庄III首轮价单售88伙 大手客及提名组别准买家到场登记

新世界与港铁合作发展的大围柏傲庄III，以截收7,000票，超额认购逾78倍之势，今日首轮以价单发售88伙，现场所见，大批提名组别X组及大手客S组准买家已到场等候，排队人龙挤满电梯大堂，更延伸至中庭等候区，秩序井然，气氛热闹。

据销售安排显示，X组为招标购入4房大宅买家提名合资格买家，购买4房套大宅可获1个提名权，购买4房双套大宅可获2个提名权，每个提名权可买1伙；而S组买家最少购买1伙指定3房单位及1伙指定1房单位，最多可购4伙。

首轮发售88伙，包括24伙1房户、50伙2房户及14伙3房户，面积307至814方呎，价单定价932.3万至2,210.4万元，价单呎价24,498至32,495元；折实售价745.8万至 1,768.3万元，折实呎价19,597至 25,993元。

大批提名组别X组及大手客S组准买家今早到场等候。

中原陈永杰：首批料即日沽清

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，柏傲庄 III今日推售88伙，市场反应相当热烈，料即日沽清机会极大。受惠美国宣布停战消息，对金市股市利好，相信楼市亦不例外，投资者入市信心明显增强，项目位置优越，生活配套完善，加上已届现楼，吸引用家及投资者追捧，今天出席买家用家及投资者比例约占7成及3成，当中亦有内地客，约占2成，投资者主要看好该区升值潜力及租务需求稳健。今早大手客户时段内，该行有一组买家有意斥资超过3,000万元购入4个单位。

陈永杰料柏傲庄III今日推售88伙即日沽清机会极大。

美联：大手客拟斥约半亿购4伙

美联高级董事布少明表示，柏傲庄III生活配套完善，备受到买家热捧。项目过去招标反应理想，而是次以价单开售，料销情理想，价单单位有望即日沽清。美联客户以新界区为主，占约6成；其次是九龙区占约3成；港岛区占约1成。该项目买家与投资客各占约5成。预期个别单位呎租可达 70元，租金回报率逾 4 厘。该行有大手客计划斥资约5,000万元购入共4个单位。