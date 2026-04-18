启德海湾2期即日沽127伙 加推118伙每呎2.19万

嘉华、拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾第2期今日进行首轮销售，推出160伙价单单位，折实入场价560万元。项目今日首轮销售录得佳绩，沽出127伙，套现逾9亿元，最高成交呎价逾2.4万元。截至目前启德海湾合共已累售931伙，整体套现约76亿元。

由于市场反应理想，发展商趁势加推第2号价单，共118伙应市。扣除最高25%折扣优惠后，折实平均呎价约21,932元，单位折实入场价为560.8万元。

此外，项目录得多组大手买家入市支持，其中有两组大手买家分别以逾3,400万及逾2,800万元购入5伙。当中一组买家购入一个2房连储物室单位及四个一房单位；另一组买家则购入五个一房单位。

现场所见，不少准买家早于开售前半小时，陆续到达现场排队轮候登记，售楼处场内外均出现长长排队龙，现场秩序良好。

不少准买家早于开售前半小时，陆续到达现场排队轮候登记。

不少准买家早于开售前半小时，陆续到达现场排队轮候登记。

据销售安排显示，发展商以即场登记方式进行抽签发售，分3组进行拣楼，A组大手组别可优先认购，每组买家最少购2至3伙；随后进行的KT组及最后的B组， 每组买家最少购1伙，三组买家均不设认购上限。

美联布少明料启德海湾2期今日可沽出大部分单位。

美联布少明：大手客计划斥3000万购3伙

美联高级董事布少明表示，该行录得一宗「一客五食」成交，内地投资者斥资约2,872万元连环购入5伙一房单位。

布少明又表示，启德海湾2期料今日可沽出大部分单位。项目户型多元化，满足不同买家的需要，加上将来连接港铁启德站与跑道区的「智慧绿色运输系统 」落成后，项目升值潜力备受看好。美联客源中，九龙区客人占5成，而港岛及新界区占约5成，该项目买家主导，约占6成，投资客则占约4成；预期呎租约55元，租金回报率逾 4 厘。该行有大手客计划斥资约3,000万元购入共3个单位。

中原刘瑛琳：用家占比7成

中原瑛琳表示，吸引大批买家认购及出席拣楼。

中原九龙董事刘瑛琳表示，吸引大批买家认购及出席拣楼，用家占比7成，大部份有意入市跑道海景户，余下3成为长线投资者；除景观优势，项目更具备短楼花的优点，买家可即买即住即收租，加上邻近未来「智慧绿色运输系统」站点，有本地年青专业人士因绿色运输系统确定而有意入市两房单位自住， 更臻完善的交通网络亦可提升项目的租金回报。目前跑道区租务交投活跃，平均呎租已攀升至约60元，部分优质户更录得70元甚至80元的高位。该行有一组大手客有意购入5伙，涉资约3400万元，相信项目销情理想。

启德海湾第2期今日发售价单上的160伙，全位于第1C座，面积介乎278至613方呎，涵盖1房至3房户型，以最高折扣25%计算，折实平均呎价20,683元。

该批单位售价最平为1C座6楼G室，面积306方呎，属1房间隔，折实入场价约560万元，呎价18,301元；售价最高为1C座27楼A室，面积613方呎，属2房连储物室间隔，折实售价1,490.8万元，呎价24,320元。整批单位折实在500万至700万之间单位共有90伙，占约56%；折实售价在1,000万元以上亦有34伙，占约21%。