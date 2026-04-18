天玺·海2B期限量招标 下周二标售4伙4房户

新地旗下启德新盘天玺·海2B期于昨日突击上载项目首份销售安排，将于下周二（21日）以招标形式发售4伙4房单位。

设私人电梯大堂 外望维港海景

是次推售单位均位于第8座，分别为11楼及17楼全层A室及B室共4伙，当中A室面积1159方呎，而B室面积约1157方呎，同为4房1套连士多房套间隔，并设有私人电梯大堂。据发展商早前表示，是次推售单位均可外望维港海景，项目将于下周二起以每日招标形式发售。

天玺．海2B期主打4房单位

天玺．海2B期为系列压轴推售一期，提供140伙，面积498至3537方呎，涵盖2至5房户型，当中主打4房单位，占项目逾60%。整个项目标准4房单位共有85伙，面积由1084至2201方呎，当中亦分4房连1套、双套及3套房间隔，每户并设有士多房连洗手间，并设有私人升降机大堂。

项目设有4伙全层式特色户，亦是2B座全数特色户所在，当中最瞩目为9座27至28楼顶层HARBOUR SKYPLEX复式单位，面积3537方呎，为5套房设计，附设有463方呎平台，以及1620方呎天台，天台设有私人泳池，为项目唯一的5房户型；同座26楼HARBOUR MANOR特色户，面积2673方呎，附设有面积511方呎平台，为3套房设计，并预留位置可打造多一个睡房。

至于8座27楼SKY MANOR特色户，面积2116方呎，为4房双套间隔，附设有1425方呎平台，设有按摩池；而顶层28楼SKYPLEX特色户，面积2116方呎，同为4房双套间隔，设有1691方呎平台，同样设有按摩池。