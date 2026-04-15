映居套现逾7.1亿元 获批入伙纸 短期内交楼
更新时间：17:29 2026-04-15 HKT
发布时间：17:29 2026-04-15 HKT
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建灏及市建局合作发展的旺角新盘映居销情不俗，建灏投资及销售部董事郑智荣表示，项目至今已累积售出104伙，套现逾7.1亿元，平均成交呎价约19,966元。项目工程进度理想，近日更已获批入伙纸，现正全速进行内部装修及准备收楼阶段工作，相信可望于短时间内落成及展开交楼程序部署。
现时全盘仅余18个单位可供出售，分布在高层22楼至28楼，当中6伙为连天台顶层特色户。18伙单位最低售价为25楼C室，面积为338方呎，买家可享售价折扣最高达12%，折实售价为746.96万元，折实呎价为22,099元。此外，购买2个或以上单位的买家亦可享「大手客现金回赠优惠」，金额介乎楼价1.5%至2.25%。
郑智荣指，首轮销售的大手客时段大部分属投资者，相信数月后即可入伙，较快享有投资回报，能受投资市场青睐。
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