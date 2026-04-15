柏傲庄III暂收逾3500票 超额认购38倍 即睇内文示位相

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III周六展开新一轮销售，新世界营业及市务部总监何家欣表示，截至下午2时收逾3,500票，对比开售的88伙价单单位超额38倍。

何家欣说，客源7成为本地客，包括家庭客及换楼客，3成为内地家庭客。而7成为用家，钟情项目拥便利交通及购物配套；另有约3成为投资客，见同系列项目租务情况理想，故有意入市。客源中不乏大手客，亦有已投过招标购入大单位的客人入票准备增购单位作投资之用。

何家欣指出，今开放新示范单位，为4房1套户型，同类型间隔单位已推出招标。今日为项目新一个招标日，预计会有新招标成交公布。

新世界策略设计部总监郑静如表示，今开放1A座48楼B室，为现楼连家具示范单位，面积998方呎，属于4房1套间隔，以「迷迭香」为概念打造清新亲和的空间。单位大厅、睡房和厨房一字排开，同享开扬城门河景。

该盘今日加开示范单位参观，为1A座48楼B室，属无改动已装饰单位，面积998方呎，采4房套连工作间及洗手间设计，单位同样居高临下，客饭厅、四间睡房及厨房一字排开，均饱览最前席开扬城门河景，预计将深受市场高端客群欢迎。单位以「迷迭香」作为设计灵感，把日常熟悉的香草，延伸成一个贯穿全屋的生活场景。