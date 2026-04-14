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雅盈峰1房户1489万沽 呎价3.92万 同类型双破顶

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更新时间：17:00 2026-04-14 HKT
发布时间：17:00 2026-04-14 HKT

盈大地产及资本策合作发展的中环雅盈峰今日（14日）连续第三日录得成交，成功售出属PRIME COLLECTION系列的最后1伙1房户，为12楼E室，面积380方呎，属1房间隔，为PRIME COLLECTION系列最后1伙。成交价达1,489.6万元，呎价39,200元，成交价及呎价同创项目同类型单位双新高。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目自推出以来不足3个月，已累售86为、即近9成单位，套现逾25亿元。23楼或以下单位现已全数沽清，当中包括CENTRUM COLLECTION系列、PRIME COLLECTION系列，以及2楼平台特色户，市场反应相当热烈。

项目目前仅余CROWN COLLECTION系列（25至30楼）及顶层特色单位，属于整个项目压轴中的压轴，将采取更为惜售销售策略。由于项目临近现楼，发展商计划保留相关单位至现楼阶段才正式推出，让准买家可亲身感受项目的稀缺性与长远珍藏价值。

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