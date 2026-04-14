柏傲庄III加推38伙 均价2.31万 周六发售88伙

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III，今日更新第二批单位售价，涉38伙， 折实售价754.6万至1,260.4万元，折实呎价20,903元至25,993元，折实平均呎价23,125元。另外亦上载新一份销售安排，将于周六（18日）推售88伙1房至3房价单单位，折实平均呎价22,021元。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，今日更新2A及3A价单，涉38伙，包括13伙1房及25伙2房户，面积307至534方呎。计算最高20%折扣优惠后，折实售价754.6万至1,260.4万元，折实呎价20,903元至25,993元，折实平均呎价23,125元。

何家欣续指，项目于同日上载新一份销售安排，于周六展开首次价单销售，提供88伙，包括24伙1房、50伙2房及14伙3房户，面积介乎307至814方呎，折实售价745.8万至1,768.3万元，折实呎价19,597元至25,993元，折实平均呎价22,021元。

何家欣亦提到，目前入票客源中，有约7成为本地客，3成为内地客。是次销售亦将设大手客时段，同时预留一定单位供散客购买。至于昨日招标成交的52伙中，绝大部分单位成交价较重售前贵，而买家客源中有逾6成为本地客，主要属家庭客，另外有逾3成为内地客。