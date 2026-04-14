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名日．九肚山12伙指定户新增折扣 金额由48万至88万不等

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更新时间：16:44 2026-04-14 HKT
发布时间：16:44 2026-04-14 HKT

长实发展的沙田九肚山豪宅名日．九肚山，整个项目截至4月13日已累售228伙，套现逾35亿元，现仅余38伙供应。

发展商今日公布，为1座12伙指定海景3房及4房单位推出全新价单；除维持现有优惠外，特别新增「明智必选」优惠 ，由4月18日起，凡购入上述12伙指定单位买家可享有额外售价折扣，金额由48万至88万元不等。12伙精选单位最低折实实用面积呎价仅约16,358元，折实售价由1,722.526万元起(第1座15楼B室)。最新价单及销售安排已上载至项目网站。

是次推出12伙均位于第1座，厅房座向东南，景观开扬，可远眺沙田吐露港海景，其中6伙为3房套连工作间及洗手间间隔，面积1,053方呎；另外6伙为4房双套连工作间及洗手间间隔，面积1,213方呎。

长实营业经理詹勋荣表示，如以现时同区新供应楼价水平比较，相约价钱即可购入位处九肚山低密度豪宅地段、坐拥区内罕有正向吐露港海景的单位，同时享有更宽敝舒适居住空间，名日．九肚山整体性价比优势明显，无论自住升级或长线投资。

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