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黄金海湾连录成交 单日套现逾1200万 每呎见1.38万

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更新时间：09:54 2026-04-14 HKT
发布时间：09:54 2026-04-14 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾近期成交趋增，项目昨日连沽2伙2房单位，单日套现逾1200万，个别呎价高见1.38万。

连沽2伙2房单位

项目昨日售出单位包括黄金海湾．意岚3座17楼D室，面积447方呎，属2房间隔，以617.1万售出，呎价13805元；另一伙位于黄金海湾．珀岸，为1B座18楼C室，面积435方呎，同属2房间隔，成交价587.2万，呎价约13499元。项目近期交投趋增，整个黄金海湾本月至今累售单位已增至18伙，套现超过1.12亿，其中意岚占15宗、珀岸占3宗。

黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙。项目坐拥地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。

地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士线及小巴7条线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

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