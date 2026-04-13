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柏傲庄III今推98伙招标 录逾百入标竞投

新盘速递
更新时间：14:59 2026-04-13 HKT
发布时间：14:59 2026-04-13 HKT

新世界与港铁合作发展的大围站上盖项目柏傲庄III今日以招标方式推售98伙3房及4房大宅。发展商表示，早上11时截标，逾百人次递交招标文件，展览厅人头涌涌，由于接获大量投标文件，投标箱更由2个增至9个，料成为本年首日收标最多「标王」新盘。现时正核对招标文件，最新成交消息将于稍后时间公布。

是次推出52个三房一套大宅，面积由697至822方呎、33个4房1套大宅，面积由991至1,022方呎、13个4房双套大宅，面积由1,210至1,676方呎，大部份大宅饱览开扬城门河景。

项目是次采取「双线销售」策略，除了临河3、4房大宅采用招标形式发售，内园单位亦以价单形式发售。继周四上载第1A号价单，市场反应热烈，接获大量查询，为回应市场需求，现正与合作伙伴商讨，研究短期内加推单位应市。

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