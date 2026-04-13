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黄金海湾．珀岸2房 每呎1.49万售

新盘速递
更新时间：09:24 2026-04-13 HKT
发布时间：09:24 2026-04-13 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，自推出以来持续录成交，昨日再增添成交，沽出1伙2房户，成交价逾673万，呎价逾1.49万。

过去周末共售出4伙

黄金海湾．珀岸周六录得成交后，昨日再售出1B座21楼A室，面积450方呎，2房间隔，成交价673.6万，呎价约14969元。据成交记录册显示，买家采90天现金优惠付款计划，可享家具优惠。另黄金海湾．意岚过去周六亦连沽2伙，即黄金海湾周末期间共售出4伙，套现超过2500万，成绩理想。

黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙；项目坐拥地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士线及小巴7条线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

楼盘邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场。

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