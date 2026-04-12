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黄金海湾系列连沽3伙 两房638万成交 呎价逾1.4万

新盘速递
更新时间：10:09 2026-04-12 HKT
发布时间：10:09 2026-04-12 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾系列，藉现楼即买即住即收租优势，近日频频录得成交，昨再连沽3伙两房单位，单日套现1,836.82万。

第1期意岚沽2伙

上述成交单位成交价最高为第2期珀岸，为1B座18楼A室，面积450方呎，属2房间隔，以637.9万成交，呎价14,176元。

第1期意岚亦沽2伙，包括3座19楼C室，面积421方呎的2房户，以625.8万成交，呎价14,865元；同座数17楼F室，面积399方呎，同属2房单位，则以573.12万成交，呎价14,364元。

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