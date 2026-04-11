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柏傲庄III单日录逾2000参观人次

新盘速递
更新时间：17:12 2026-04-11 HKT
发布时间：17:12 2026-04-11 HKT

新世界与港铁合作发展的大围站柏傲庄III，今日为公布价单后首个周末，人流明显增加，单日录逾2,000参观人次，现楼人头涌涌，特意安排两节参观时段，首先下午2时半至4时半为三、四房临河大宅参观时段，接著下午4时半起为内园单位参观时段，实施分流疏导，令整个现楼参观流程有序及顺畅。

柏傲庄III继周四上载第1A号价单，市场反应热烈，接获大量查询，为回应市场需求，现正与合作伙伴商讨，研究短期内加推单位应市。

是次采取「双线销售」策略，3及4房临河大宅首轮将率先于下周一(13日)截标。由于不少客人表示有意一并购入临河大宅及内园单位，是次特设「业主提名优惠」，于招标时购买4房一套大宅，可以提名一位指定亲属，而于招标时购买四房双套大宅，可以提名两位指定亲属，被提名人于价单购买单位时，可享额外1%折扣优惠。是次推出的内园单位是3期中景观最优越，与1期及2期相比，享有最广阔的景致。

柏傲庄III单日录逾2,000参观人次。
柏傲庄III单日录逾2,000参观人次。

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