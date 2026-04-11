DEEP WATER SOUTH 6B期招标沽3伙 单日套现近1.83亿
更新时间：16:19 2026-04-11 HKT
发布时间：16:19 2026-04-11 HKT
发布时间：16:19 2026-04-11 HKT
会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH第6B期今日以招标方式售出3伙，单日套现近1.83亿元。
会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，上述成交单位全数为3房及4房大宅，加上项目南法奢华生活设计概念，深受城中名人富豪、家族办公室及专业人士青睐。
今日标售成交单位分别为1A座32楼A室，属4房开则，面积1,696方呎，成交价达7,835.52万元，呎价46,200元；第1A座32楼B室，属4房开则，面积1,594方呎，成交价达6,886.08万元，呎价43,200元；第1B座22楼A室，属3房开则，面积918方呎，成交价达3,534.3万元，呎价38,500元。整个项目开售至今累售113伙，套现近21.75亿元。
最Hit
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
2026-04-10 12:58 HKT
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
2026-04-10 17:00 HKT
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
2026-04-09 15:32 HKT