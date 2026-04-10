ONE STANLEY天际复式户8502万沽 每呎造价3.33万

建灏赤柱超级豪宅ONE STANLEY销情畅旺，建灏投资及销售部董事郑智荣表示，该盘今日（10日）透过招标形式售出11座2及3楼D天际复式大宅，以成交价8,502万元，呎价33,328元，同类户型仅余2伙待售。

据了解，新买家看好香港豪宅市场发展潜力，尤见港岛南区超级豪宅供应稀缺，全新复式连天台特色大宅更是难得一见，遂采用120天即供付款办法购入上址自用。

上述天际复式大宅，面积2,551方呎，属4房4套连储物房、化妆间、庭院及天台间隔，地下设专属门牌及专属庭院入口，住户可由庭院经私人升降机大堂乘搭升降机进出大宅，直达每一楼层。

2楼大厅层采高楼底设计，层与层之间高度高达3.5米，客饭厅空间分明，最长约9.8米，深逾6米，外接露台尽览宽阔海景。厨房设有4面工作台面，可尽情享受下厨乐趣。

大宅采用复式设计，睡房设于上层，属全套房设计，当中主人套房已预留约5米长位置设衣帽间，加上面向开扬海景，外接露台，室外美景一览无遗。天台空间广达1,089方呎，背靠山峦面向海景，尽享背山面海写意生活。

