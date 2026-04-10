黄金海湾．意岚2房户637万成交
更新时间：20:20 2026-04-10 HKT
发布时间：20:20 2026-04-10 HKT
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旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，今日最新沽出3座18楼B室，面积448方呎，属2房单位，成交价637.2万元，呎价14,223元。
位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾，分两期发展共提供1,323伙，项目特点为逾70%享有青山湾一带海景，由于临海而建，从项目步行至黄金泳滩约2分钟，为住户提供海湾生活，为其他临海新盘难以媲美。第1期黄金海湾．意岚共提供692伙，单位面积182至767方呎，提供开放式至3房间隔。
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