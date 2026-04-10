DOUBLE COAST III今新一轮销售 即日沽85伙
更新时间：15:12 2026-04-10 HKT
发布时间：15:12 2026-04-10 HKT
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会德丰地产、恒基、中国海外及新世界合作发展的启德DOUBLE COAST III，今日发售88伙，面积249至641方呎，主打1房及2房，折实售价由458.6万元起，折实呎价17,274元起。
会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，DOUBLE COAST III今日进行新一轮销售，共售出85伙，共套现逾6.1亿元，其中于A组大手客时段已售出40伙，共套现逾2.79亿元。
黄光耀续指，受惠区内交通全面交通升级，启德智慧绿色集体运输系统获行会通过运输方案，而项目毗邻其中一个车站，将来可迅连港铁启德站；中九龙绕道（油麻地段）已经通车，九龙湾段亦有望今年中通车，出行将更便捷。
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