Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DOUBLE COAST III今新一轮销售 即日沽85伙

新盘速递
更新时间：15:12 2026-04-10 HKT
发布时间：15:12 2026-04-10 HKT

会德丰地产、恒基、中国海外及新世界合作发展的启德DOUBLE COAST III，今日发售88伙，面积249至641方呎，主打1房及2房，折实售价由458.6万元起，折实呎价17,274元起。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，DOUBLE COAST III今日进行新一轮销售，共售出85伙，共套现逾6.1亿元，其中于A组大手客时段已售出40伙，共套现逾2.79亿元。

黄光耀续指，受惠区内交通全面交通升级，启德智慧绿色集体运输系统获行会通过运输方案，而项目毗邻其中一个车站，将来可迅连港铁启德站；中九龙绕道（油麻地段）已经通车，九龙湾段亦有望今年中通车，出行将更便捷。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
4小时前
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
00:41
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
突发
6小时前
打劫东亚银行│独行贼行劫过程曝光 被枪指吓女职员惊慌蹲在柜台底
01:37
打劫东亚银行│独行贼行劫过程曝光 被枪指吓女职员惊慌蹲台底
突发
4小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
铜锣湾19岁少女天台企跳近2小时终劝服 现场交通一度严重受阻
突发
4小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
石硖尾46年 「水手快餐店」结业！驰名大力水手饭/炸鸡髀成绝响 3原因旧式文化难再续
石硖尾46年 「水手快餐店」结业！驰名大力水手饭/炸鸡髀成绝响 3原因旧式文化难再续
饮食
7小时前
澳门｜七旬翁获「每周一次性服务」作报酬　与内地女假结婚12年终被揭发
突发
18小时前
稳定币首批发牌揭盅 汇丰、渣打牵头企业夺得 一文看清港元稳定币用途
稳定币首批发牌揭盅 汇丰、渣打牵头企业夺得 一文看清港元稳定币用途
区块链
3小时前