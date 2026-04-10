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丽新九龙塘豪盘批预售 主打1000多呎单位 潘锐民：第三季推现楼发售

新盘速递
更新时间：10:46 2026-04-10 HKT
发布时间：10:46 2026-04-10 HKT

发展商积极筹备未来推盘部署，地政总署公布，上月仅有1个新盘获批预售楼花同意书，合共提供46伙，为丽新发展的九龙塘广播道79号项目，预计于今年9月30日落成入伙，属短楼花项目。

丽新高级副总裁潘锐民回复查询时表示，该盘主打面积约1000多方呎单位，计划今年第三季推现楼发售，目前部署以招标形式发售。

资料显示，丽新于2021年10月以16.083亿投得上述项目，当时每方呎楼面地价约22465元，而该住宅地前香港电台教育电视中心。

总结今年首季该署共批出3份预售楼花同意书，涉及648伙，相较2025年第4季的11份、涉及3872伙，以单位数目计算，按季减少逾2成。期内获批售楼纸，除上述丽新九龙塘项目，亦有新地旗下启德天玺．海2B期，提供约140伙，以及荃湾形瑨，涉及462伙。

待批9954伙

美联物业分析师岑颂谦指出，由于3月有不少早前已获批楼花的项目推售，在「出多入少」之下，令已批出预售楼花但尚未发售的私宅单位按月大减约2成半，按月减至8116伙，创44个月（逾3成半）新低。

另外，今年首季共有29个项目待批预售楼花，共涉及9954个单位，对比去年第4季23个项目涉6856伙，分别增加6个项目或26.1%，以及3098伙或45.2%；此外，该署正处理3份共涉及912个住宅单位和2个非住宅单位的转让同意书申请，而有待核准的非住宅项目预售楼花同意书申请则有2份。

值得留意，现时待批预售近万个单位中，涉及楼花期超过30个月的项目共涉及3989伙，占约4成，显示发展商正提早为远期项目申请预售。

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