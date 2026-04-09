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红磡首岸2期上楼书 涉648伙 最快下周开价

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更新时间：13:06 2026-04-09 HKT
发布时间：13:06 2026-04-09 HKT

恒基伙拍希慎及帝国合作发展的红磡首岸，今上载2期项目楼书，涵盖项目第1座及第2座，共提供648伙，提供标准2房至3房，另设特色户，项目最快下周公布价单。

恒基物业代理董事及营业 (二) 部总经理韩家辉表示，项目分4期发展，今公布其中2期楼书，会先投过价单形式推出项目标准单位，最快下周开放展销厅和示范单位，并公布首批单位定价。参考同区其他重建项目，近期开售九龙项目亦会成为参考。

恒基物业代理营业 (二) 部副总经理李菲茹称，项目名设计师联手负责，展现时尚都市舒适及品味。

恒基物业代理营业(二)部副总经理伦国新表示，由2座大厦组成，共设648个单位，其中第1座提供288伙，第2座就设360伙，标准单位涵盖2房、2房连储物室、3房1套及3房1套连工作间。

恒基代理地产策划 (一) 部副总经理陈正就指，项目基座采立体设计，商场有别于平常商场，将行人路加入设计之内。未来料设行人天桥，可以直达港铁土瓜湾站。而项目单位均选用「三合一」露台设计。
 

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