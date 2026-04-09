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Blue Coast 4房4407万沽「双破顶」 外区客钟情单位享香港仔海湾海景

新盘速递
更新时间：10:02 2026-04-09 HKT
发布时间：10:02 2026-04-09 HKT

楼市气氛持续向好，多个新盘录破顶价成交。长实与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast系列，昨日以招标方式售出1伙高层4房1套连储物房单位，为1A座36楼A室，面积1263方呎，成交价4407.87万，呎价34900元，成交价及呎价均刷新全系列新高，据悉买家为本地外区客，钟情单位可享深湾游艇会及香港仔海湾海景，购入单位将作自住。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，预期项目高层4房大单位持续受追捧，有望再创新高纪录，考虑于4月下旬再度上调招标意向价，预期加幅不少于5%。

Blue Coast昨以4407.87万售出1伙高层4房单位，呎价34900元，成交价及呎价均刷新全系列新高。
Blue Coast昨以4407.87万售出1伙高层4房单位，呎价34900元，成交价及呎价均刷新全系列新高。

与此同时，华懋与港铁合作发展的何文田站瑜一．天海，以招标形式售出2伙，单日套现约6360万，其中1伙顶层特色3房大单位，成交价及呎价皆创项目期数新高。单位为第2B座29楼A室，属3房1套连储物室间隔，面积1145方呎，连862方呎天台，设有内置楼梯，成交价4777万，成交呎价约41721元。

LP10天池屋9300万售

南丰与港铁合作发展的将军澳日出康城LP10，最新售出1伙顶层复式天池屋，为第1A座53及55楼A室，面积约3483方呎，连约1569方呎天台，天台设专属泳池，以9300万连一个车位售出，售价料创将军澳分层单位新高，呎价约26701元。

恒基牵头的启德天泷最新售出5座2楼B室，面积1382方呎，成交价4877万，呎价35289元。同系九龙城南首，有大手买家于楼花期购入单位后，再以逾1267万购入项目现楼单位，为22楼B5室及23楼B5室，面积均为263方呎，成交价630.33万及637.29万，呎价约23967元及24232元。


 

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