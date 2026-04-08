黄金海湾．意岚连录成交 呎价高见1.48万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚成交越趋炽热，复活节长假期录得8宗成交，合共套现4821.8万，成交呎价最高逾1.48万。

项目于长假期内售出的单位，面积介乎399至516方呎，同属2房间隔，成交价介乎564.3万至698.7万，其中呎价最高一个单位，为3座21楼F室，面积399方呎，以591.2万售出，呎价14817元。至于5A座9楼A室，面积516方呎，属于2房连储物室户型，成交价698.7万，呎价约13541元。

黄金海湾．意岚于复活节长假期录得8宗成交，合共套现4821.8万。

长假期录8宗成交

黄金海湾系列项目于去年10月开放现楼至今暂沽163伙，市场反应非常理想，复活节长假期亦连日录得多宗成交，当中高层2房单位备受买家垂青，整个项目至今已累积售出1128伙。

项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

与此同时，该盘邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套皆尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，并且贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。