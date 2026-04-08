Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾．意岚连录成交 呎价高见1.48万

新盘速递
更新时间：10:17 2026-04-08 HKT
发布时间：10:17 2026-04-08 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚成交越趋炽热，复活节长假期录得8宗成交，合共套现4821.8万，成交呎价最高逾1.48万。

项目于长假期内售出的单位，面积介乎399至516方呎，同属2房间隔，成交价介乎564.3万至698.7万，其中呎价最高一个单位，为3座21楼F室，面积399方呎，以591.2万售出，呎价14817元。至于5A座9楼A室，面积516方呎，属于2房连储物室户型，成交价698.7万，呎价约13541元。

黄金海湾．意岚于复活节长假期录得8宗成交，合共套现4821.8万。
黄金海湾．意岚于复活节长假期录得8宗成交，合共套现4821.8万。

长假期录8宗成交

黄金海湾系列项目于去年10月开放现楼至今暂沽163伙，市场反应非常理想，复活节长假期亦连日录得多宗成交，当中高层2房单位备受买家垂青，整个项目至今已累积售出1128伙。

项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

与此同时，该盘邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套皆尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，并且贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
01:16
伊朗局势｜特朗普宣布与伊朗停火两星期 伊方：霍峡未来两周可安全通航︱持续更新
即时国际
3小时前
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
时事热话
18小时前
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
2026-04-07 09:00 HKT
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
即时中国
2026-04-07 07:30 HKT
大棋盘｜星岛独家：入境处长郭俊峰「再坐一会」 任期拟看齐本届政府
大棋盘︱星岛独家：入境处长郭俊峰「再坐一会」 任期拟看齐本届政府
政情
4小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
18小时前
独家猛料│叶楚航许晋奎夺「金」
独家猛料│叶楚航许晋奎夺「金」
马圈快讯
15小时前
伊朗局势｜伊朗十点谈判方案曝光　外长：霍峡未来两周可安全通航
即时国际
3小时前
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
时事热话
2026-04-07 09:44 HKT
特朗普急夺伊朗石油为制衡中国 分析：加强与习近平谈判筹码 港股今早复市势掀波动
特朗普急夺伊朗石油为制衡中国 分析：加强与习近平谈判筹码 港股今早复市势掀波动
宏观经济
3小时前