黄金海湾．意岚连沽3伙 每呎达1.48万
更新时间：10:29 2026-04-04 HKT
发布时间：10:29 2026-04-04 HKT
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旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，销情持续理想，近日连环录成交，昨再添3宗成交，单日套现约1874.2万，呎价最高为14817元。
最高成交价698万 单日套1874万
该批单位成交价介乎584.3万至698.7万，呎价约13541至14817元，造价最高为5A座9楼A室，面积516方呎，属于2房连储物室户型，成交价698.7万，呎价约13541元。
另售出2伙2房开放式厨房单位，均位于第3座，为21楼F室及19楼E室，面积399及411方呎，分别以591.2万及584.3万成交，呎价约14817及14217元。
项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。
坐拥南北通行优势
而且，楼盘邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套皆尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，并且贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。
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