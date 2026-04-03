沄璟4房楼皇逾1.26亿沽 创项目标准户双新高

华润置地(海外)及保利置业合作发展的启德沄璟，销情持续，最新录得4房大宅招标售出，为1座31楼A室楼皇，位处项目最前排位置，前临辽阔维港景致，属四房三套连私人电梯大堂间隔，面积2,088方呎，成交价逾1.26亿元，呎价逾60,370元，创项目标准分层成交价及呎价新高。

沄璟由6座高座及3座低座组成，合共提供582伙，其中高座单位共有576伙，单位面积介乎371至3406方呎，提供1房至4房间隔，主打2房及3房户型，高座物业亦设有27伙特色户，包括连平台特色户及顶层连天台特色户，平台面积介乎24至368方呎，天台面积354至480方呎。

项目另设有3幢低座，合共设有6个Villa临海大宅，面积由4294至4,850方呎，均为4套房间隔，属洋房式设计，每座均设有独立升降机及私人泳池，天台亦设有按摩池。

