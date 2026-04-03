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西半山天御全层式单位2.68亿沽 呎价高见5.71万

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更新时间：15:55 2026-04-03 HKT
发布时间：15:55 2026-04-03 HKT

恒基与新世界合作发展的西半山超级豪宅项目天御昨日增添成交，一个全层式单位以约2.68亿售出，呎价高见5.71万。

天御昨以招标方式售出单位位于第1期2座36楼，面积4710方呎，属全层式单位，为3套房间隔，另设书房、工作间，单位连同4个车位以2.689834亿售出，呎价57109元。按成交纪录显示，买家采用灵活付款计划，缴付5%订金后，于30天内再缴付楼价5%，楼价90%余款于120天内付清。

暂售出14伙

项目今年销售成绩不俗，上述单位为天御系列项目今年第14宗成交，合共套现超过21亿。

此外，天御2期上月以约1.646亿连1个车位售出的1座中层B室，单位面积2773方呎，为4套房间隔，买家身份亦曝光，据悉，买家以公司名义PACIFIC RESIDENCES LIMITED登记，公布股东及董事为张茵（CHEUNG YAN），张氏为玖龙纸业董事长。

天御今年以来销售成绩不俗，暂售出14伙。
天御今年以来销售成绩不俗，暂售出14伙。

成交纪录显示，天御现时造价最高为2期1座39楼全层式单位，面积5577方呎，为４套房间隔，另设有家庭间及温室，单位于去年1月以4.22912亿连2个车位售出，呎价高见75831元，呎价亦是成交纪录册中最高。

位于卫城道8号的天御分两期发展，合共提供172伙，面积由834至12582方呎，涵盖2房至5房间隔，项目于去年9月落成首宗成交以来，迄今合计已累售38伙，套现超过57.58亿，销情相当不俗。

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