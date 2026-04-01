黄金海湾系列单日沽4伙 每呎达1.49万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾系列，昨连沽4伙，单日套现逾2600万，造价最高为1期意岚一个3房户，以861.2万成交，呎价约13188元。

黄金海湾．意岚占3伙

昨日4宗成交中，第1期黄金海湾．意岚占3伙，包括3座20楼A室，属3房间隔，面积653方呎，成交金额861.2万，呎价13188元；买家为外区客，参观现楼后对交楼质素相当满意，更钟情青山湾壮丽海景，周边配套亦较同区新盘完善，非常宜居，故购入单位作自住之用；其次为3座22楼F室，属2房间隔，面积399方呎，成交金额596.8万，呎价14957元；而3座20楼F室，面积及间隔相同单位，成交价576.6万，呎价14451元。

同日项目第2期黄金海湾．珀岸亦录成交，为1A座3楼M室，属2房间隔，面积437方呎，成交价602.2万，呎价13780元。另外，本月累计售出共27伙，套现近1.8亿。