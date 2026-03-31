首汇明次轮发售价单38伙 具一定提价空间

恒基旗下发展项目红磡首汇，明日以先到先得方式次轮发售价单38伙，发展商表示将视乎明日销情，考虑即日加推，在复活节前推售压轴一轮，并有一定提价空间。

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，项目于周六展开首轮销售，价单连招标单位合共沽售126伙，套现逾10亿元。其中，对比系内其他楼盘，是次销售在大手时段中投资客比例有所上升，占逾7成，另外有约一半买家为内地客或有内地背景。

林达民续指，项目将于明日展开次轮销售，并将视乎销情，最快于明日销售后加推压轴一批单位，并有一定提价空间，预计会在复活节前推售最后一轮。

林达民今日介绍同层另一伙天台特色户，为29楼B室，面积415方呎，2房连储物室间隔，附连面积355方呎天台。单位楼高可达约3.5米，坐拥顶层尊享维港海景，另外天台长约7米，可方便举行派对。有见首轮销售中，2房单位率先沽清，反映市场对2房需求强劲，因此认为是次介绍单位有望创项目呎价新高，料短期内推出应市。

至于未来推盘部署，林达民称将推售项目2期及土瓜湾壹沐2期，而为配合明年古洞站落成，料于下半推售古洞乡梓路25号项目，预计受内地客、需往返内地工作的香港商人，及河套区一带上班人士欢迎。