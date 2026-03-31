海瑅湾I首轮发售 暂沽约100伙 信和黄永光：有望全数沽清

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I以截收逾7,300票，超额认购近28倍之势开售254伙，折实平均呎价约1.56万元。市场消息指，截至下午1时暂沽约100伙。

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就项目设于尖沙咀商厦的展销厅所见，不少准买家于开售前，已率先到场排队并与代理商讨拣楼策略。现场人流不断，其中一度于商场外筑人龙，可谓逼爆售楼厂。

现场人流不断，其中一度于商场外筑人龙，可谓逼爆售楼厂。

信和主席黄永光亦联同一众发展商代表现身项目展销厅，他表示今日整体气氛不俗，对销情存有信心，有望全数沽清。就目前观察而言，是次销售以用家为主，当中不乏区内住户。另外亦指政府形容现时香港是一个安全港，认为「买一个砖头，买一个家是明智选择。」

信和主席黄永光（左三）表示，对销情存有信心，有望全数沽清。左二为田兆源。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，该行出席率超过8成，当中约7成为用家，普遍怕迟买会贵，其余3成为长线投资客，以收租客为主。该行有其中一组买家有意连购5伙，涉资逾3,500万元。

陈永杰表示，该行出席率超过8成，当中约7成为用家，普遍怕迟买会贵。

美联高级董事布少明指，该行客源分布以九龙区为主，占约6成；其次是港岛区，占约3成；新界区则占约1成。用家占约6成，投资客约4成，入伙后料呎租约有45元，租金回报率可望达约4厘。该行有大手买家计划斥资约7,000万元，连购8伙作投资收租之用。

布少明指，该行客源分布以九龙区为主，占约6成；其次是港岛区，占约3成；新界区则占约1成。

海瑅湾I价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积 (平方呎) 折实价 / 呎价 2号价单 2026/3/24 127 360至472平方呎 582万至 875.8万元 (15,185至18,556元) 1号价单 2026/3/20 254 360至569平方呎 572.6万至930.4万元 (14,697至16,735元)

日出康城海瑅湾I资料