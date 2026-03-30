雅盈峰获大手客1.7亿扫全层3伙 呎售6.4万创项目新高

盈大地产与资本策略合作发展的中环雅盈峰新录大手成交，项目22楼全层3伙以近1.7亿元沽出，其中一间3房连装修单位呎售6.4万元，创项目新高。见市场反应理想，加推1伙平台特色户于周五（4月3日）起招标开售。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目22楼3伙面积介乎1,017至1,074方呎，属于3房1套至3房2套户型，由1组本地大手客购入。其中22楼B室连装修出售，成交价6,873.6万元，成交呎价达6.4万元，打破之前高层4房大宅呎售60,388元的记录。

2026年1月底开始销售至今卖出83伙，占全盘99伙中近8成半，共套现近25亿元。今加推2A平台特色户，属3房1套连工作间设计，单位面积1,055方呎，附设414方呎平台，平台空间比项目1房单位更大，展示非一般气派，料受准买家追捧。

项目工程进度良好，快将拆棚，然后进入现楼阶段，会以惜售策略推售余货单位。由于至今的连装修示范单位都已售出，现楼阶段连增设2个连装修示范单位。余货单位多数位于项目高层，其中位于项目高层的PRIME COLLECTION大宅，面积介乎1254至1608方呎，暂部署待现楼开售，而2伙全层特色暂不排除善价而沽。

内地客大约占65%，其实当中不少已来港多时，自住投资大约各占一半。有自住客人陆续查询项目车位的销售情况，料于下月初供购入项目3房。市场料项目单位落成后回报可达4厘至5厘。