柏傲庄III批满意纸快推售 现楼可即买即住

由新世界与港铁合作发展的大围站上盖项目柏傲庄III，项目已取得满意纸，现楼可以即买即住，即将瞩目登场。

柏傲庄III更新售楼说明书，项目由2座大楼组成，提供892伙，为整个期数景观最优越，坐拥最前席城门河景，提供1房至4房，并主打3、4房单位，4房户更是项目独有户型。现时尚余约500伙，部署于上半年推出， 由于铁路上盖3房或以上大户供应不多，市场积聚了不少潜在购买力，加上项目位处港铁站上盖，坐拥双线优势，基座亦设有大型商场，相信推出时会受到市场注目。

发展商表示，柏傲庄II去年售出5A座62楼A室，面积1,207方呎，4房双套连工作间，享开扬城门河景，去年以4,680万元售出，呎价38,773元，呎价创去年新界区一手分层住宅新高。